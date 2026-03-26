Ehepaar übernimmt Mülsener Eiscafé und will nicht nur Torten backen

Luciana und Costinel Pirvan haben das „Kampanile“ im Mülsener Ortsteil Thurm übernommen. Sie haben große Pläne und ärgern sich keineswegs über schlechtes Wetter.

Zwei Grad Celsius zeigt das Außenthermometer am Donnertagmorgen. Nicht wirklich die Optimaltemperatur, die Lust auf ein Eis macht. Doch Costinel Pirvan und seine Frau Luciana haben ihre Entscheidung nicht bereut. Sie haben das Eiscafé „Kampanile“ im Mülsener Ortsteil Thurm übernommen. Seit einer Woche ist dort die Saison eröffnet. Und...