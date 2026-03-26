MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Luciana und Costinel Pirvan haben das Eiscafé „Kampanile“ von Familie Hoppe übernommen. Seit gut einer Woche ist geöffnet.
Luciana und Costinel Pirvan haben das Eiscafé „Kampanile“ von Familie Hoppe übernommen. Seit gut einer Woche ist geöffnet. Foto: Ralph Köhler
Luciana und Costinel Pirvan haben das Eiscafé „Kampanile“ von Familie Hoppe übernommen. Seit gut einer Woche ist geöffnet.
Luciana und Costinel Pirvan haben das Eiscafé „Kampanile“ von Familie Hoppe übernommen. Seit gut einer Woche ist geöffnet. Foto: Ralph Köhler
Zwickau
Ehepaar übernimmt Mülsener Eiscafé und will nicht nur Torten backen
Von Uta Pasler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Luciana und Costinel Pirvan haben das „Kampanile“ im Mülsener Ortsteil Thurm übernommen. Sie haben große Pläne und ärgern sich keineswegs über schlechtes Wetter.

Zwei Grad Celsius zeigt das Außenthermometer am Donnertagmorgen. Nicht wirklich die Optimaltemperatur, die Lust auf ein Eis macht. Doch Costinel Pirvan und seine Frau Luciana haben ihre Entscheidung nicht bereut. Sie haben das Eiscafé „Kampanile“ im Mülsener Ortsteil Thurm übernommen. Seit einer Woche ist dort die Saison eröffnet. Und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:35 Uhr
4 min.
Deutsche Bahn verhindert Umbau von Plauens Problemkreuzung
Die Südinsel in Plauen aus der Vogelperspektive: Sechs Straßen treffen an dem Knoten aufeinander.
Die Südinsel gilt als Herausforderung für Autofahrer: unübersichtlich, stauanfällig und immer mal wieder Unfallstelle. Eine Erneuerung wäre überfällig – doch ein Staatskonzern bremst das Projekt.
Swen Uhlig
26.03.2026
4 min.
Bestes Hotel in Sachsen: Holiday Check vergibt Gold an Köhlerhütte in Waschleithe
 4 Bilder
Sie haben allen Grund zur Freude: Das Team der „Köhlerhütte Fürstenbrunn“ ist Sachsens bestes Hotel und nun mit Gold dekoriert.
Sie ist das beste Hotel in Sachsen und liegt deutschlandweit auf Platz 18. Die „Köhlerhütte Fürstenbrunn“ in Waschleithe erhält von ihren Gästen beste Bewertungen. Doch woran liegt das?
Beate Kindt-Matuschek
05.03.2026
5 min.
Frühlingshafter Genuss in Mittweida und Umgebung: Hier gibt es Eis in großer Vielfalt
Sara Mareso führt mit ihrem Mann das Eiscafé „Venezia“ am Markt in Mittweida. Hier gibt es zum Beispiel die Sorten After Eight und Lakritze.
Die Eiscafés in Mittweida, Frankenberg, Hainichen und Kriebstein starten in die Saison. Welche Sorten gibt es, wann ist geöffnet und was kostet die Kugel?
Franziska Bernhardt-Muth, Ingolf Rosendahl
08.03.2026
4 min.
Zartschmelzender Genuss: Eiscafés in Freiberg und Umgebung
Der neue Pistazien-Cup im Freiberger Eiscafé Jannys ist sehr beliebt, hier Mitarbeiterin Berit Esche-Kosumi und Stefanie Uhlig aus Freiberg.
Die erste Sonne lockt an die Eistheken: Wir zeigen Eiscafés in Freiberg und Umgebung – Sorten, Becher, Neuheiten, Favoriten. Auch Mandarineneis gibt es. Einige Cafés haben aber noch nicht geöffnet.
Heike Hubricht, Wieland Josch, Ellis Kupfer
17:30 Uhr
4 min.
Loipe, Lift, Bergwerk: So will Klingenthal für Urlauber wieder attraktiver werden
Die Kammloipe bei Mühlleithen gehört zu den schneesichersten Strecken der Region. Weil aber auch hier die Winter kürzer werden, soll eine beschneite Loipe am Kiel entstehen.
Zehn Millionen Euro will die Stadt Klingenthal in touristische Projekte rund um ihren Urlaubsort Mühlleithen investieren. Dort soll vor allem der Ganzjahrestourismus gestärkt werden. Was im Konzept drinsteht.
Tino Beyer
26.03.2026
4 min.
Neunjähriger Plauener fertigt „Vater-und-Sohn“-Paare im Kleinformat: „Am liebsten hätte ich ein Original im Garten“
 5 Bilder
Über 40 Mini-Figuren hat Matti mit Holz, Kleber und Farbe hergestellt – hier im Jößnitzer Garten.
Vielerorts in der Plauener Innenstadt stehen Holzfiguren, die an Erich Ohsers „Vater-und-Sohn“-Bildergeschichten erinnern. Matti Söllner findet sie spitze – und hat ein ungewöhnliches Hobby daraus entwickelt.
Sabine Schott
Mehr Artikel