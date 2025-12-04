Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Ehestreit eskaliert im Auto: Zwickauerin (61) attackiert Ehemann während der Fahrt mit Weinflasche

Auf der Lößnitzer Straße in Reinsdorf schlag die Angeklagte in einem Streit auf den Fahrer des Autos ein.
Die Angeklagte leerte eine Weinflasche über dem Kopf ihres Mannes.
Am Amtsgericht Zwickau wurde der Fall einer prügelnden Beifahrerin verhandelt.
Zwickau
Ehestreit eskaliert im Auto: Zwickauerin (61) attackiert Ehemann während der Fahrt mit Weinflasche
Von Frank Dörfelt
Da muss es im Auto hoch hergegangen sein: Eine 61-Jährige hat ihren Gatten übel zugerichtet - während er das Auto durch Reinsdorf bei Zwickau steuerte. Jetzt kam der Fall vor Gericht.

Das Ehepaar sitzt einträchtig nebeneinander im Wartebereich vor Gerichtssaal Nummer vier im Zwickauer Amtsgericht. Der Korridor ist voll an diesem Donnerstag. Viele Angeklagte und Zeugen, Rechtsanwälte und Prozesszuschauer warten dort auf ihre jeweilige Verhandlung. Der Fall in Saal vier, auf den das Ehepaar wartet, ist gelinde gesagt...
