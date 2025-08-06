Ehrenbürger auf Heimatbesuch: Wer spaziert denn da durch Zwickau?

Mit neugierigen Blicken erkunden drei Berliner die Muldestadt – begleitet von einem, der hier aufgewachsen ist und zu vielen Orten ganz persönliche Geschichten beizusteuern hat.

Mittwochmittag. Eine Menschentraube auf dem Zwickauer Hauptmarkt. Mittendrin ein bekanntes Gesicht: Bernd-Lutz Lange. Der Autor und Kabarettist, der in Zwickau aufgewachsen und seit 2019 Ehrenbürger der Stadt ist, schaut wieder mal zu Besuch in seiner Heimat vorbei. Diesmal nicht für eine Lesung, sondern ganz privat.