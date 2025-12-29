Ein Café im Robert-Schumann-Haus: Zwickauer Baulöwe Fliegerbauer eckt mit Idee an

Der Immobilienunternehmer schlägt vor, das Erdgeschoss umzubauen und ein Café einzurichten. Damit ließe sich nicht nur das Theater unterstützen, sagt er. Im Rathaus stößt er damit nicht auf Gegenliebe.

Ein Plausch bei Kaffee, Kuchen und Sekt im Robert-Schumann-Haus am Zwickauer Hauptmarkt? Bei passendem Wetter gern auch draußen vor dem Haus. Und im Sommer gibt es ab und zu sogar Livemusik. Diesen Wunsch hegt Immobilienunternehmer und Kunst-Mäzen Kurt Fliegerbauer. An Ideen, was man in der Stadt alles anpacken könnte, mangelt es dem...