Die Polizei erbittet Hinweise zu einem Diebstahl in Zwickau.
Die Polizei erbittet Hinweise zu einem Diebstahl in Zwickau.
Zwickau
Ein E-Bike aus Kellerabteil in Zwickau gestohlen
Von Lutz Kirchner
Das Zweirad besitzt einen Wert von etwa 1400 Euro. Worauf die Polizei nun setzt.

Unbekannte Täter haben am Mittwoch, 10. Dezember, in Zwickau-Marienthal ein E-Bike aus einem Kellerabteil gestohlen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus an der Goethestraße. Sie stahlen daraufhin das Haibike Full Nine 8 im Wert von etwa 1400 Euro. Am Fahrrad war kein Akku angebracht. Die Tat ereignete sich zwischen...
