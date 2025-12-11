Ein E-Bike aus Kellerabteil in Zwickau gestohlen

Zwickau
Das Zweirad besitzt einen Wert von etwa 1400 Euro. Worauf die Polizei nun setzt.
Unbekannte Täter haben am Mittwoch, 10. Dezember, in Zwickau-Marienthal ein E-Bike aus einem Kellerabteil gestohlen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus an der Goethestraße. Sie stahlen daraufhin das Haibike Full Nine 8 im Wert von etwa 1400 Euro. Am Fahrrad war kein Akku angebracht. Die Tat ereignete sich zwischen...
