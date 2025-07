Ein Ferienprojekt der besonderen Art ist zu Ende gegangen: die Spielstadt Mini-Zwickau

Rund 420 Mädchen und Jungen haben sich in diesem Jahr beteiligt.

Mini-Zwickau 2025 ist bereits wieder Geschichte. Am 30. Juni war die Spielstadt mit rund 420 Mädchen und Jungen gestartet – so vielen Kindern wie noch nie –, und am Freitag wurde mit einem Fest der Abschluss gefeiert. Die Teilnehmer nutzten die zahlreichen Angebote, etwa die rund 40 „Betriebe“, zu denen die Sparkasse Mini-Zwickau, das...