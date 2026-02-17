Ein Freibad in der Mulde in Zwickau? Dieser junge Mann glaubt an seine Idee

Ein naturbelassenes Bad in der Zwickauer Mulde – das ist die Vision von René Reimann. Der Vorsitzende des Jugendbeirates hält mehrere Standorte für möglich. Was spricht für das Vorhaben, was dagegen?

Die Sommer werden heißer, die Zwickauer suchen Abkühlung. Doch eine Wiederbelebung des seit Jahren geschlossenen 04-Bads ist nicht realistisch. Für René Reimann, Vorsitzender des Jugendbeirats, ist das Anlass genug, ein Bad mitten in der Zwickauer Mulde ins Gespräch zu bringen. Er will zur nächsten Stadtratssitzung beantragen, dass die...