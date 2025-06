Ein Gerichtsstreit wie ein Rosenkrieg: Was ist beim Problemgefängnis in Zwickau schiefgelaufen?

Der Freistaat Sachsen und die gekündigten Generalplaner der Zwickauer JVA verklagen sich gegenseitig. Beim Prozessauftakt überziehen sich beide Seiten mit Vorwürfen – und es kommen bislang unbekannte Details ans Licht.

In der Neuen Maxburg in der Münchener Innenstadt erstreckt sich ein Lichthof über sieben Etagen. Die transparente Bauweise und die geschwungenen Treppen machen das Gebäude zu einem architektonischen Vorzeigeobjekt. Dort geht es am Dienstag dieser Woche um das genaue Gegenteil, nämlich um die derzeit wohl schlimmste Baukatastrophe Sachsens. Um...