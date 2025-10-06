Ein Hartmannsdorfer und sein Oldtimer sind ein unzertrennliches Gespann

Volker Wild aus dem Zwickauer Ortsteil Hartmannsdorf hat ein Faible für historische Landtechnik. Sein Traktor-Oldtimer – einst in den USA gebaut – rollt noch regelmäßig auf der Straße..

Volker Wild und sein Traktor sind eine unzertrennliches Gespann. Der 48-Jährige ist stolz auf seinen Trecker vom Typ Fordson. Das Fahrzeug wurde vor 100 Jahren bei Ford in Detroit in den USA gebaut. „Bei mir rollt er noch regelmäßig. Für den Straßenverkehr habe ich ihn mit einem grünen Nummernschild zugelassen und natürlich hat er auch...