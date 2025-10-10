Ein Hauch von Paris in Zwickau: Puccini-Oper „La Bohème“ wird im Gewandhaus aufgeführt

Es ist ein Klassiker der Musikgeschichte. Oft gespielt und doch immer wieder reizvoll. Am Sonntag ist die Oper in Zwickau zu erleben.

Mit „La Bohème" von Giacomo Puccini ist am Sonntag, 18 Uhr, eine der beliebtesten Opern auf der Bühne des Zwickauer Gewandhauses zu sehen. Eine halbe Stunde vorher gibt es eine Einführung in das Werk, das in der Künstlerszene des Pariser Quartier Latin Mitte des 19. Jahrhunderts angesiedelt ist. Im Bild ein Ausschnitt mit Dichter Rodolfo...