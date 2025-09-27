Ein historisches Datum als Hochzeitstag: Welches Paar aus Westsachsen hat am 3. Oktober 1990 geheiratet?

Mitten im historischen Moment „Ja“ gesagt: Wir suchen Paare aus der Region, die vor 35 Jahren den Bund fürs Leben geschlossen haben.

Am 3. Oktober feiern wir 35 Jahre Deutsche Einheit – und manche vielleicht noch mehr: Wer hat an jenem besonderen Mittwoch 1990 geheiratet? Vielleicht stehen Sie wie Ost und West nun schon dreieinhalb Jahrzehnte im Bund der Ehe, haben viele schöne Momente erlebt – und vielleicht auch kleine Krisen gemeistert. Uns interessiert: Wie war es,...