Ein Neuanfang in Zwickau mit über 70 Jahren: Die Geschichte der Ukrainerin Faina Navrotska

Sie war die erste Geflüchtete, die Zwickauer Ukraine-Helfer nach Ausbruch des Krieges nach Deutschland gebracht haben. Jetzt hat sie noch einen großen Wunsch - der mit dem Grab ihres Sohns zu tun hat.

Über drei Jahre sind es schon geworden. Auch wenn Faina Navrotska nur ein paar Brocken Deutsch spricht – sie hat sich eingelebt, ist angekommen in Zwickau. Ein kleines Beet hat sie im Garten bepflanzt. Auf dem Tisch in der Wohnung in der Zimmermannstraße, die sie mit ihrem Mann Vitalij bewohnt, stehen Blumen. Die mag sie. Die Stadt auch....