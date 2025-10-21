Ein offener Brief mit acht Fragen: Was die Belegschaft im Zwickauer VW-Werk von der Geschäftsführung wissen will

Mit einem Brief haben die IG-Metall-Vertreter im Werk ihrem Unmut Luft gemacht. Zur Betriebsversammlung erhoffen sie sich Antworten aus der Chefetage. Der Personalchef hat vorab schon darauf reagiert.

Es scheint ordentlich Dampf auf dem Kessel zu sein: Wenn am Mittwoch im Zwickauer VW-Werk die Beschäftigten zu einer Betriebsversammlung zusammenkommen, muss sich die Geschäftsführung auf einige unbequeme Fragen und vor allem auf eine angespannte Atmosphäre gefasst machen. Die Stimmung im Werk ist schon seit Monaten schlecht. Und die wegen der... Es scheint ordentlich Dampf auf dem Kessel zu sein: Wenn am Mittwoch im Zwickauer VW-Werk die Beschäftigten zu einer Betriebsversammlung zusammenkommen, muss sich die Geschäftsführung auf einige unbequeme Fragen und vor allem auf eine angespannte Atmosphäre gefasst machen. Die Stimmung im Werk ist schon seit Monaten schlecht. Und die wegen der...