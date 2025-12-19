Ein Ort aus Celinas Kindheit steht auf dem Spiel – warum das Indianercamp „Silverstreet“ dringend Hilfe braucht

Das Gelände am Ortsausgang von Silberstraße ist eine Mischung aus Abenteuerspielplatz und Naturerlebnis – das auch für künftige Generationen von Kindern erhalten werden soll.

Celina Kracmar sitzt am Tisch und blättert lächelnd in einem kleinen Fotoalbum. Auf einem der Bilder: ein Mädchen mit bemaltem Gesicht, Schmuck im Haar, auf dem Foto daneben steht sie mit Pfeil und Bogen, stolz und glücklich zugleich. „Da muss ich immer schmunzeln", sagt die 24-Jährige. „Ich habe mich als Kind so gern als Indianer...