Ein Song über Jens Spahn: Liedermacher Stoppok verkündet seine Botschaften in Lichtentanner Christuskirche

Zwickau
Wegen des großen Interesses musste das Konzert am Donnerstagabend verlegt werden. Unter den Zuhörern ist auch ein anderer prominenter Musiker.
„Kein faules Wort gehe aus eurem Munde“, heißt es in der Bibel. Geziemt es sich also, dass sich Stefan Stoppok hin und wieder derber Worte bedient, um anzuprangern, was ihn an dieser Welt, an unser aller Miteinander stört? Immerhin befindet sich direkt über seinem Haupt ein großes Christusgemälde. Aufgrund des zu erwartenden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.