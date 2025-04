Ein Stück Westsachsen in der Hauptstadt: Auf Entdeckungstour am Zwickauer Damm in Berlin

Unser Autor hat einen Sonntagsspaziergang auf dem Zwickauer Damm im Süden Berlins unternommen - wo er überraschend mit Fußball-Erinnerungen konfrontiert wird.

Sonntagmorgen in Berlin. Die U-Bahn ist nur spärlich besetzt, als ich mich auf den Weg mache. Mein Ziel ist die vorletzte Station der U7 nach Rudow: der Zwickauer Damm. Vom Zentrum der Hauptstadt fährt man dorthin etwa so lange wie von Zwickau nach Chemnitz. Also JWD, wie die Berliner sagen: janz weit draußen. Doch ein Zwickauer wie ich will...