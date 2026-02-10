Ein Tag für kleine Helden: Wie Zwickau Familien mit besonderen Herausforderungen sichtbar macht

Rund 50.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland sind von lebensverkürzenden Erkrankungen betroffen. Der Tag der Kinderhospizarbeit macht jedes Jahr am 10. Februar auf ihre Situation aufmerksam.

Zwischen Popcorn und Kinosälen war im Filmpalast „Astoria“ Zwickau am Dienstag ein besonderer Ort entstanden: Im Foyer informierte der Ambulante Kinderhospizdienst Westsachsen über seine Arbeit. Flyer, kleine Stoffbeutel zum Selbstbemalen und viel Zeit für Gespräche. „Wir wollen Familien eine Stimme geben, weil denen oft einfach die...