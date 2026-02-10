Ein Tag für kleine Helden: Wie Zwickau Familien mit besonderen Herausforderungen sichtbar macht

Zwickau
Rund 50.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland sind von lebensverkürzenden Erkrankungen betroffen. Der Tag der Kinderhospizarbeit macht jedes Jahr am 10. Februar auf ihre Situation aufmerksam.
Zwischen Popcorn und Kinosälen war im Filmpalast „Astoria“ Zwickau am Dienstag ein besonderer Ort entstanden: Im Foyer informierte der Ambulante Kinderhospizdienst Westsachsen über seine Arbeit. Flyer, kleine Stoffbeutel zum Selbstbemalen und viel Zeit für Gespräche. „Wir wollen Familien eine Stimme geben, weil denen oft einfach die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.