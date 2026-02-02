Ein Tag ohne Busse und Bahnen: So lief der Streik im Nahverkehr in Zwickau

Viele Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel haben sich auf den Ausstand offenbar gut vorbereitet. In einigen Schulen waren die Auswirkungen allerdings zu spüren.

Busse und Bahnen der Städtischen Verkehrsbetriebe Zwickau (SVZ) sind am Montag in den Depots geblieben. Grund war ein von der Gewerkschaft Verdi ausgerufener Warnstreik. Die Auswirkungen spürten Tausende Fahrgäste – vor allem auf dem Weg zur Arbeit und in die Schule. Die meisten Betroffenen scheinen sich gut auf den Ausstand vorbereitet zu haben.