Ein Traktor mit Schwibbogen: Das sind die Fotos von der Lichterfahrt in Mülsen

Gut 50 Fahrzeuge haben sich an der Veranstaltung am Tag vor Heiligabend beteiligt. Die Zuschauer konnten zahlreiche Weihnachtsmänner bestaunen.

Für viele Einwohner von Mülsen und darüber hinaus ist es seit Jahren die perfekte Einstimmung auf das Weihnachtsfest: die Lichterfahrt am 23. Dezember. Gut 50 Laster und Traktoren haben sich am frühen Abend auf die rund 16 Kilometer lange Strecke durch den Mülsengrund von Wulm nach Marienau begeben. Jedes Fahrzeug war laut Organisator Ronny...