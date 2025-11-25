Ein Zipfel zum Anbeißen auf dem Zwickauer Weihnachtsmarkt: „Das ist mal was anderes“

Natürlich fehlen auf dem Zwickauer Weihnachtsmarkt weder Roster noch Brühlette. Doch die Buden warten dieses Jahr auch mit ausgefallenen Speisen auf, die es noch nie gab. Darunter sind nicht nur speziell gefüllte Bratwürste.

Dieser Zipfel ist 22 Zentimeter lang, rötlich und heiß. Behutsam beißt Annett Enke aus Greiz davon ab. „Das ist mal was anderes“, sagt sie anerkennend nach dem ersten Bissen. Auch ihr Mann Thomas nickt. „Das schmeckt schön rauchig.“ Den Zwickauer Domhofzipfel gibt es für 4 Euro an der Flammlachs-Bude von Sebastian Olzscha und... Dieser Zipfel ist 22 Zentimeter lang, rötlich und heiß. Behutsam beißt Annett Enke aus Greiz davon ab. „Das ist mal was anderes“, sagt sie anerkennend nach dem ersten Bissen. Auch ihr Mann Thomas nickt. „Das schmeckt schön rauchig.“ Den Zwickauer Domhofzipfel gibt es für 4 Euro an der Flammlachs-Bude von Sebastian Olzscha und...