Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Einbrecher haben in Mülsen und Zwickau Beute gemacht.
Einbrecher haben in Mülsen und Zwickau Beute gemacht. Bild: Symbolbild: Daniel Bockwoldt/dpa/Archiv
Einbrecher haben in Mülsen und Zwickau Beute gemacht.
Einbrecher haben in Mülsen und Zwickau Beute gemacht. Bild: Symbolbild: Daniel Bockwoldt/dpa/Archiv
Zwickau
Einbrecher schlagen in Mülsen und Zwickau zu
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In einem Fall schliefen die Hausbewohner, im anderen waren sie nicht zu Hause.

Zwickau, Mülsen.

Zu zwei Wohnungseinbrüchen in Mülsen und Zwickau suchen die Ermittler der Zwickauer Kriminalpolizei Zeugenhinweise. Laut Polizeisprecherin Karolin Hemp verschafften sich Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag Zutritt in ein Einfamilienhaus an der Straße Oberdorf im Mülsener Ortsteil Ortmannsdorf. Währenddessen schliefen die Hausbewohner. Die Täter stahlen Bargeld. Zudem entstand geringer Sachschaden. Und in Abwesenheit der Bewohner drangen Einbrecher in ein Wohnhaus an der Jacobstraße im Zwickauer Stadtteil Marienthal ein. Sie stahlen unter anderem zwei Tablets und ein Notebook im Gesamtwert von etwa 1500 Euro. Der Sachschaden summierte sich auf etwa 3000 Euro. (kru) Zeugentelefon 0375 4284480

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:00 Uhr
2 min.
Rekordverdächtig: Meldeliste für Sachsens härtesten Marathon im Erzgebirge knackt die 1300
Bahnradsportler und Weltmeister Joachim Eilers gibt am Sonnabend in Eibenstock beim 30. Drei-Talsperren-Marathon den Startschuss.
Der 30. Drei-Talsperren-Marathon in Eibenstock wird einzigartig. So viel steht schon kurz vor dem Großereignis für Läufer und Radfahrer am kommenden Sonnabend fest. Genauso wie der Ehrengast.
Anna Neef
02.09.2025
1 min.
Zwickau: Einbrecher stehlen Alkohol aus Geschäft
Die Polizei sucht in Zwickau nach Einbrechern.
Wein, Schnaps und Geld haben die Täter erbeutet. Jetzt ist ihnen die Polizei auf den Fersen.
Heiko Hößler
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
15:00 Uhr
2 min.
Schwarz-Oranger Rauch und Fan-Gesänge: Vogtland Rebels füllen die Treuener Luft mit Leidenschaft
Die Rebels klatschen hier nach dem Spielende mit ihren Fans ab. Tim Peterfi (links) führt die Gruppe an.
Die Vogtland Rebels feierten am Sonntag einen emotionalen Saisonabschluss mit Platz 2 in der Verbandsliga Mitteldeutschland. Wieso die Partie gegen die Erzgebirge Miners nur noch als Freundschaftsspiel ausgetragen wurde.
Laura-Louis Freimann
15:12 Uhr
1 min.
Zwickau: Einbruch im Stadtteil Marienthal
Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch im Stadtteil Marienthal.
Diebe können in einem Haus Beute machen. Deren Wert geht in die Tausende.
Uwe Rechtenbach
11:45 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
Mehr Artikel