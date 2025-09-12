Einbrecher schlagen in Mülsen und Zwickau zu

In einem Fall schliefen die Hausbewohner, im anderen waren sie nicht zu Hause.

Zwickau, Mülsen.

Zu zwei Wohnungseinbrüchen in Mülsen und Zwickau suchen die Ermittler der Zwickauer Kriminalpolizei Zeugenhinweise. Laut Polizeisprecherin Karolin Hemp verschafften sich Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag Zutritt in ein Einfamilienhaus an der Straße Oberdorf im Mülsener Ortsteil Ortmannsdorf. Währenddessen schliefen die Hausbewohner. Die Täter stahlen Bargeld. Zudem entstand geringer Sachschaden. Und in Abwesenheit der Bewohner drangen Einbrecher in ein Wohnhaus an der Jacobstraße im Zwickauer Stadtteil Marienthal ein. Sie stahlen unter anderem zwei Tablets und ein Notebook im Gesamtwert von etwa 1500 Euro. Der Sachschaden summierte sich auf etwa 3000 Euro. (kru) Zeugentelefon 0375 4284480