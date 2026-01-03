MENÜ
Einbrecher drangen in Werdau in eine Garage ein.
Einbrecher drangen in Werdau in eine Garage ein. Bild: Robert Michael/dpa
Einbrecher drangen in Werdau in eine Garage ein.
Einbrecher drangen in Werdau in eine Garage ein. Bild: Robert Michael/dpa
Zwickau
Einbrecher stehlen Werkzeug aus einer Garage in Werdau
Von Frank Dörfelt
Um den Jahreswechsel wurde die Garage am Johann-Gottfried-Herder-Wege gewaltsam geöffnet. Die Diebe ließen Elektrowerkzeuge mitgehen.

Unbekannte brachen rund um den Jahreswechsel in eine Garage in Werdau ein. Laut Polizei verschafften sie sich zwischen Dienstagnachmittag und Freitagvormittag gewaltsam Zugang zu der Garage im Johann-Gottfried-Herder-Weg. Sie stahlen einen Werkzeugkasten der Marke Ultratoolz und eine Stichsäge von Einhell im Gesamtwert von etwa 1000 Euro. Der...
