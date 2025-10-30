Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Zwickau
  Zwickau
  • Einbruch in Aldi-Markt in Zwickau-Marienthal: Polizisten ertappen Täter mitten in der Nacht auf frischer Tat

Die Polizei hat einen 37-Jährigen bei einem Einbruch in den Aldi-Markt in Zwickau gestellt.
Die Polizei hat einen 37-Jährigen bei einem Einbruch in den Aldi-Markt in Zwickau gestellt.
Zwickau
Einbruch in Aldi-Markt in Zwickau-Marienthal: Polizisten ertappen Täter mitten in der Nacht auf frischer Tat
Von Holger Frenzel
Der Mann packte Zigaretten und Vapes ein. Da sich der 37-Jährige beim Einbruch verletzte, ging es erst ins Krankenhaus und dann aufs Polizeirevier. Was bisher bekannt ist.

Nach einem Einbruch in den Aldi-Markt an der Marienthaler Straße in Zwickau haben Polizeibeamte einen Tatverdächtigen in der Nacht zu Donnerstag vor Ort gestellt. Dabei handelt es sich um einen 37-jährigen Mann. Er wurde vorläufig festgenommen, so die Polizei.
11:13 Uhr
4 min.
Wagners Pleitenwoche: Warme Kovac-Worte und Protest-Banner
Die Augsburger Fans üben auf Spruchbändern Kritik am Weg der Vereinsführung mit Sandro Wagner.
Nach dem mühseligen Dortmunder Arbeitssieg in Augsburg geht es um A- und B-Noten. BVB-Coach Kovac hakt das 1:0 schnell ab. Und FCA-Kollege Wagner? Er stellt sich den Fans, die wüten und applaudieren.
Klaus Bergmann, dpa
10:50 Uhr
2 min.
Auseinandersetzung am Schumannplatz in Zwickau: 24-jähriger Mann mit spitzem Gegenstand schwer verletzt
Update
Die Polizei war am Sonntag auf dem Schumannplatz in Zwickau im Einsatz.
Die Polizei hat kurz nach dem Vorfall am Sonntagabend einen 21-jährigen Tatverdächtigen in einer Straßenbahn vorläufig festgenommen. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
11:14 Uhr
3 min.
Wie fühlt sich Heimat im Vogtland an? 24 junge Stimmen geben in der Vorweihnachtszeit Antwort
Tina Rubner, Doritta Kolb-Unglaub, Frederike Weißflog und Emma Weidlich bei einer Aufnahme.
Der Demokratieverein Colorido hat seinen Solidarischen Adventskalender auch in diesem Jahr wieder neu erfunden. Gemeinsam mit dem Kreisjugendring wird das Format im Dezember zum ersten Mal hörbar.
Claudia Bodenschatz
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
11:09 Uhr
1 min.
Körperverletzung in Zwickau-Niederplanitz: 35-jährige Frau flüchtet aus Wohnung und steigt in Bus ein
Die Polizei hat einen 41-jährigen Mann in Zwickau vorläufig festgenommen.
Die Polizei hat nach dem Vorfall am Wilhelm-Stolle-Platz einen 41-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
Mehr Artikel