Einbruch in Aldi-Markt in Zwickau-Marienthal: Polizisten ertappen Täter mitten in der Nacht auf frischer Tat

Zwickau
Der Mann packte Zigaretten und Vapes ein. Da sich der 37-Jährige beim Einbruch verletzte, ging es erst ins Krankenhaus und dann aufs Polizeirevier. Was bisher bekannt ist.
Nach einem Einbruch in den Aldi-Markt an der Marienthaler Straße in Zwickau haben Polizeibeamte einen Tatverdächtigen in der Nacht zu Donnerstag vor Ort gestellt. Dabei handelt es sich um einen 37-jährigen Mann. Er wurde vorläufig festgenommen, so die Polizei.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.