Einbruch in ein Blumengeschäft in Reinsdorf

Die Täter haben auch versucht, in ein weiteres Geschäft einzudringen, heißt es von der Polizei.

Reinsdorf.

In Reinsdorf sind bisher unbekannte Täter zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 6.30 Uhr, in ein Geschäft eingebrochen und haben es bei einem weiteren versucht. Das sagte eine Polizeisprecherin. Demnach sind die Unbekannten gewaltsam in ein Blumengeschäft an der Straße der Befreiung eingedrungen. Sie entwendeten einen Laptop und Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Auch an der Eingangstür eines Friseurgeschäftes in unmittelbarer Nähe wurden Hebelspuren festgestellt. Den entstandenen Sachschaden konnte die Polizei bisher aber noch nicht beziffern. Gesucht werden Zeugen, denen Personen aufgefallen sind, die sich an den Eingangstüren der Geschäfte zu schaffen gemacht haben. Zeugentelefon: 03761 7020. (jarn)