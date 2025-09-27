Einbruch in Firma in Schönfels: Täter hinterlassen Schaden im sechsstelligen Euro-Bereich

Zwickau
Diebe haben sich in der Nacht von Freitag auf Samstag Zugang zu einem Unternehmen an der Gewerbestraße verschafft. Sie stahlen Rohre und Kabel aus Kupfer. Was bisher bekannt ist.
Einen hohen Schaden haben Täter bei einem Einbruch in eine Firma im Lichtentanner Ortsteil Schönfels hinterlassen. Sie entwendeten in der Nacht von Freitag auf Samstag größere Menge an Rohren und Kabeln aus Kupfer im Gesamtwert von 62.000 Euro. Der Sachschaden, der beim gewaltsamen Einbruch hinterlassen wurde, beläuft sich zudem auf rund...
