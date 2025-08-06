Einbruch in Getränkemarkt in Kirchberg: Diebe scharf auf Zigaretten

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen haben sich Unbekannte Zutritt zu einem Geschäft an der Bahnhofstraße verschafft. Was bisher bekannt ist.

Kirchberg. Ein Getränkemarkt an der Bahnhofstraße in Kirchberg war das Ziel von Einbrechern. Zwischen Dienstagabend und dem Mittwochmorgen brachen Unbekannte gewaltsam in das Geschäft ein. Laut ersten Erkenntnissen entwendeten sie daraus mehrere Stangen Zigaretten im Wert von rund 1000 Euro, teilt Polizeisprecherin Karolin Hemp mit. Der entstandene Sachschaden konnte bisher noch nicht ermittelt werden. Weitere Details zum Einbruch nennt die Polizei nicht.

Die Polizei veröffentlichte einen Zeugenhinweis. Die Tatzeit lag zwischen Dienstag (17 Uhr) und Mittwoch (6 Uhr). Zeugen, denen im genannten Zeitraum unter anderem Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sollen sich bei der Polizei melden. (hof)

Zeugen-Telefon: 03761 7020