Regionale Nachrichten und News
  • Einbruch in italienisches Restaurant in Zwickau: Diebe packen Alkohol, Lebensmittel und Handys ein

Ein Polizist demonstriert einen Einbruch über ein Fenster.
Ein Polizist demonstriert einen Einbruch über ein Fenster. Bild: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Zwickau
Einbruch in italienisches Restaurant in Zwickau: Diebe packen Alkohol, Lebensmittel und Handys ein
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
Täter steigen nachts in Lokal am Alten Steinweg ein. Gesamtschaden liegt bei rund 1.100 Euro. Polizei bittet um Hinweise zur Tat.

Zwickau.

Einbrecher sind in der Nacht zu Freitag in ein italienisches Restaurant am Alten Steinweg in Zwickau eingestiegen. Sie packten Lebensmittel und mehrere Flaschen Alkohol ein, wie die Polizei in Zwickau am Samstag mitteilte. Außerdem wurden vier Mobiltelefone gestohlen. Den Wert des Diebesgutes gab die Polizei mit rund 1.000 Euro an. Zudem entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise zur Tat beziehungsweise den Tätern. Diese nimmt das Polizeirevier Zwickau unter der Telefonnummer 0375 428 102 entgegen.

