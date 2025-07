Einbruch in Wildenfels: Unbekannte stehlen Zigaretten und Tabak aus Supermarkt

In der Nacht auf Montag hat es in Wildenfels einen Einbruch gegeben. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar.

In der Nacht auf Montag sind Unbekannte in einen Supermarkt in Wildenfels eingebrochen. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar, teilte die Polizei am Montag mit. Die Unbekannten waren gegen 3 Uhr morgens mit Gewalt in den Supermarkt eingedrungen und haben ersten Erkenntnissen zufolge Zigaretten und Tabak gestohlen. Die Polizei geht bisher...