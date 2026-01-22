Einbruch in Zwickau: Polizei sucht gestohlenes 5000-Euro-E-Bike

Ein hochwertiges E-Bike ist aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses am Schlobigplatz entwendet worden. Die Polizei ist auf Hinweise angewiesen.

Ein hochwertiges E-Bike ist in der Nacht zum Mittwoch in Zwickau gestohlen worden. Wie die Polizeidirektion berichtet, verschafften sich Unbekannte im Zeitraum zwischen Dienstagabend, 20.45 Uhr, und Mittwochmorgen, 8.45 Uhr, Zugang zu einem Mehrfamilienhaus am Schlobigplatz. Die Täter brachen die Eingangstür auf und entwendeten aus einem...