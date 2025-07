Einbrüche in Wohnungen in Westsachsen: Täter erbeuten Bargeld

Betroffen waren zwei Wohnungen in Zwickau und Fraureuth. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Landkreis Zwickau ist es in den vergangenen Tagen zu zwei Einbrüchen in Wohnungen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde am Donnerstag eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Lothar-Streit-Straße in Zwickau zum Ziel von Kriminellen. Die Unbekannten öffneten mit Gewalt die Wohnungstür und stahlen 2000 Euro Bargeld. Auch in Fraureuth...