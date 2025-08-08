Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Eine App gegen Lebensmittelverschwendung: Was bringt „Too Good To Go“ Zwickauer Geschäften?

Schnäppchenpreise statt Restmülltonne: Jenifer Wuttke will in ihrem spanischen Feinkostladen in Zwickau einen Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung leisten.
Schnäppchenpreise statt Restmülltonne: Jenifer Wuttke will in ihrem spanischen Feinkostladen in Zwickau einen Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung leisten. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Eine App gegen Lebensmittelverschwendung: Was bringt „Too Good To Go“ Zwickauer Geschäften?
Von Jim Kerzig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit der App sollen Lebensmittel vor der Restmülltonne bewahrt werden. Auch Zwickauer Geschäfte machen mit. Zum finanziellen Nutzen haben sie eine klare Meinung.

Melone, Nudelsalat und Gemüsesuppe - im spanischen Feinkostladen Sabor am Zwickauer Schumannplatz bietet Jenifer Wuttke am Donnerstag ein gesundes Mittagsmenü an. Mehr als zehn Euro würden Kunden dafür im Normalfall bezahlen. Nicht jeden Tag sind die Gerichte ausverkauft. Statt in der Tonne landen sie dann in der App „Too Good To Go“, wo...
Mehr Artikel