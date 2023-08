„Eine Ausstrahlung wie ein junger warmer Frühlingstag“: Mann hofft auf Wiedersehen mit Zwickauerin

Ein Mann hat auf einem Festival eine Frau aus Zwickau kennengelernt, aber versäumt, Nummern mit ihr auszutauschen. Jetzt sucht er sie auf Facebook. Die Netzgemeinde ist sich einig: Der Post ist hinreißend.

Man weiß nicht viel über den Mann, um den es hier geht. Name, Alter und Wohnort hält er geheim. Was bekannt ist: Er hat vom 18. bis 20. August gemeinsam mit Freunden das Spirit-Festival in Loburg nahe Magdeburg besucht. Etwa 5000 Leute jubelten dort Punkrock-Bands zu. Der Mann interessierte sich aber nicht nur für die Musik. Er fand auch...