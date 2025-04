Eine der 500 besten Röstereien Deutschlands: „Genusswelt“ in Zwickau überzeugt mit Kaffees Tester des „Feinschmecker“

André Richter und sein Team haben sich einen Platz in der Top-500-Liste gesichert. Für das Fachmagazin spielte bei der Bewertung nicht nur die Qualität der Kaffeebohnen eine Rolle.

In Ruhe einen Kaffee trinken und reden? Nicht an diesem Nachmittag. André Richter springt während des Gesprächs immer wieder auf. Die Rösttrommel läuft, und der Chef der Rösterei am Alten Steinweg in Zwickau muss alle paar Minuten nach dem Rechten sehen. „Vor allem die letzten Minuten sind entscheidend“, sagt er. Sonst werden die Bohnen...