Eine Kirche ganz ohne Turm und Glocken feiert Jubiläum

Die meisten laufen an dem schlichten Hauseingang mit dem spitzen Bogen vorbei. Doch eine altertümliche Schrift am Römerplatz 5 gibt Aufschluss, dass sich im Hof etwas ganz Besonderes verbirgt.

Wenn Andreas Voigt in der Küche seiner Wohnung im Obergeschoss steht, kann er sie gut hören - die Orgel der Evangelisch-Lutherischen St. Petri-Kirche, die von den Gemeindegliedern nur Hofkirche genannt wird. Und das ist sie in der Tat. Denn außer einer kleinen Inschrift am Haus Römerplatz 5 deutet wahrlich nichts darauf hin, dass sich hinter...