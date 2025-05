Eine Million Euro Investition: ASB kauft Gebäude in Zwickau-Neuplanitz

Zwickau plant Verkauf von Immobilie an Arbeiter-Samariter-Bund: Investitionen für Renovierung geplant. Der Finanzausschuss soll darüber entscheiden.

Die Stadt Zwickau plant, das Grundstück und die Immobilie in der Marchlewskistraße 10 in Neuplanitz an den Kreisverband des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) zu verkaufen. Der Finanzausschuss soll am 3. Juni zustimmen. Der ASB nutzt die Gebäude seit Jahren als Kindertagesstätte und Verwaltungssitz. Bereits 2004 schloss man dafür einen...