  • Eine Schildkröte im Behördenwirrwarr: Warum ein Tierheim bei Zwickau auf Kosten sitzenbleibt

Die Vierzehenschildkröte „Olgerich“ lebt seit 1000 Tagen im Zwickauer Tierheim Vielauer Wald, ohne dass sich eine Behörde zuständig fühlt.
Die Vierzehenschildkröte „Olgerich“ lebt seit 1000 Tagen im Zwickauer Tierheim Vielauer Wald, ohne dass sich eine Behörde zuständig fühlt. Bild: Claudia Ruf/Archiv
Zwickau
Eine Schildkröte im Behördenwirrwarr: Warum ein Tierheim bei Zwickau auf Kosten sitzenbleibt
Von Luise Malinka
Die Schildkröte „Olgerich“ wurde 2023 im Erzgebirge gefunden und lebt seitdem im Tierheim Vielauer Wald. Bis heute hat sie Kosten von etwa 10.000 Euro verursacht – die niemand zahlen will.

Gerade hält „Olgerich“ Winterruhe, doch selbst wenn er wach wäre, bekäme er nicht mit, welchen Behördenwirrwarr er ausgelöst hat. Die Vierzehenschildkröte lebt seit mehr als 1000 Tagen im Tierheim Vielauer Wald in Reinsdorf bei Zwickau, ohne klare rechtliche Grundlage. Bis heute ist die Frage der Zuständigkeit für das im April 2023...
