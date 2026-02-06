Eine Schildkröte im Behördenwirrwarr: Warum ein Tierheim bei Zwickau auf Kosten sitzenbleibt

Zwickau
Die Schildkröte „Olgerich“ wurde 2023 im Erzgebirge gefunden und lebt seitdem im Tierheim Vielauer Wald. Bis heute hat sie Kosten von etwa 10.000 Euro verursacht – die niemand zahlen will.
Gerade hält „Olgerich“ Winterruhe, doch selbst wenn er wach wäre, bekäme er nicht mit, welchen Behördenwirrwarr er ausgelöst hat. Die Vierzehenschildkröte lebt seit mehr als 1000 Tagen im Tierheim Vielauer Wald in Reinsdorf bei Zwickau, ohne klare rechtliche Grundlage. Bis heute ist die Frage der Zuständigkeit für das im April 2023...
