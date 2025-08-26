Eine Schnapsidee? Zwickauer Fleischer kreiert Bratwürste mit Kräuterlikör und Räucherlachs

Vom Finanzberater zum Bratwurst-Champion: Tilo Elfruths Weg ist so ungewöhnlich wie seine neuesten Bratwurstsorten. Mit denen will er im nächsten Jahr wieder um einen internationalen Titel kämpfen.

Ausgefallene Bratwurstkreationen? Die hat Tilo Elfruth, er ist dafür über Zwickau hinaus bekannt. Was neue Sorten angeht, war es zuletzt jedoch ruhiger geworden um den Fleischer aus dem Ortsteil Crossen. Nun aber schlägt er wieder zu. An zwei neuen Sorten hat er mit seinem Team in den letzten Monaten getüftelt, jetzt steht die Rezeptur. Am...