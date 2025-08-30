„Eine sehr entspannte Atmosphäre“: Was die Gäste im neu eröffneten „Brauhaus Esch“ in Zwickau erwartet

Zwickau
Ein Jahr lang herrschte Stille im Lokal am Domhof. Seit Freitag bringt Anja Escher mit neuem Namen und frischem Wind Leben in die alten Mauern. Es gibt lange Tische und bald auch ihr Lieblingsgericht.
Kevin Jakob kommt in den ersten 60 Minuten kaum zum Luftholen: Ein Bier nach dem anderen lässt der Barkeeper aus dem Zapfhahn im neuen „Brauhaus Esch“ in Zwickau, das am Freitag eröffnet wurde, sprudeln. Wer zum Start gegen 17 Uhr kam, musste sich erst einmal in eine Schlange einreihen, die sich vor dem Eingang an der Peter-Breuer-Straße...
