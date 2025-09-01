Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Großes Gewusel herrschte beim P-70-Treffen auf dem Hof des August-Horch-Museums.
Großes Gewusel herrschte beim P-70-Treffen auf dem Hof des August-Horch-Museums. Bild: Udo Hentschel
Zwickau
Eine Zwickauer Auto-Legende feierte 70-Jähriges
Von Udo Hentschel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wahre Schmuckstücke 70 Jahre alten Ingenieur-Könnens zeigten sich zum P-70-Treffen am Geburtsort dieser ersten Nachkriegsneukonstruktion aus der Automobilbauer-Stadt und begeisterten zahlreiche Gäste.

„Wie viele P70 insgesamt gekommen sind?“ ist Bernd Czekalla, Geschäftsführer des Fördervereins August-Horch-Museum und Mitorganisator des P-70-Treffens, mehrmals gefragt worden. „Ich kann’s nicht genau sagen. Angemeldet hatten sich 46, aber gekommen sind bestimmt an die 60 aller Bauarten“, gab Stolz Auskunft.
