Eine Zwickauer Auto-Legende feierte 70-Jähriges

Wahre Schmuckstücke 70 Jahre alten Ingenieur-Könnens zeigten sich zum P-70-Treffen am Geburtsort dieser ersten Nachkriegsneukonstruktion aus der Automobilbauer-Stadt und begeisterten zahlreiche Gäste.

„Wie viele P70 insgesamt gekommen sind?" ist Bernd Czekalla, Geschäftsführer des Fördervereins August-Horch-Museum und Mitorganisator des P-70-Treffens, mehrmals gefragt worden. „Ich kann's nicht genau sagen. Angemeldet hatten sich 46, aber gekommen sind bestimmt an die 60 aller Bauarten", gab Stolz Auskunft.