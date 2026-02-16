Einer Katze in Zwickau ausgewichen: Auto trifft geparkten Wagen

Zwickau
Eine 23-Jährige gerät in Zwickau in einen Unfall beim Ausweichen. Vier Fahrzeuge sind betroffen, die Ursache ist ungewöhnlich.
Eine 23-jährige Autofahrerin ist am Sonntag, 15. Februar, in Zwickau-Pölbitz mit ihrem Seat verunglückt, berichtet die Polizei. Die Frau fuhr gegen 22.10 Uhr von einem Grundstück auf die Franz-Mehring-Straße in Richtung Stadtmitte. Nach eigenen Angaben wich sie einer Katze aus, die die Fahrbahn querte. Dabei stieß sie mit einem am rechten...
