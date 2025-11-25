Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Einfach märchenhaft: Warum dieser Zwickauer Kalender zu den zehn besten des Jahres 2026 gehört

Stefan Bausch zeigt den Siegerkalender der Edition Peix in Zwickau, der 13 Märchen lebendig werden lässt.
Stefan Bausch zeigt den Siegerkalender der Edition Peix in Zwickau, der 13 Märchen lebendig werden lässt. Bild: Ralph Köhler
Stefan Bausch zeigt den Siegerkalender der Edition Peix in Zwickau, der 13 Märchen lebendig werden lässt.
Stefan Bausch zeigt den Siegerkalender der Edition Peix in Zwickau, der 13 Märchen lebendig werden lässt. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Einfach märchenhaft: Warum dieser Zwickauer Kalender zu den zehn besten des Jahres 2026 gehört
Redakteur
Von Elsa Middeke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Kalender der Zwickauer Edition Peix ist mit dem Kalenderpreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet worden. Schon seit Jahren ist er für viele Menschen in Deutschland ein begehrtes Sammlerstück.

Rumpelstilzchen, die Bremer Stadtmusikanten, die Prinzessin auf der Erbse oder die weiße Schlange: Diese Märchen der Brüder Grimm haben eins gemeinsam. Sie sind Motive auf dem Kalender „König, Frosch & Hans im Glück“ für das Jahr 2026 von der Zwickauer Edition Peix. Auf der Frankfurter Buchmesse wurde er von der Interessengruppe Kalender...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:00 Uhr
3 min.
Fußball-Westsachsenliga: Spieler der Woche bringt Erfahrung und Torriecher für ESV Lok Zwickau II ein
Luke-Leon Neuper (links) spielte bis zur Vorsaison noch für die erste Mannschaft des ESV Lok Zwickau. Inzwischen ist er ein wichtiger Bestandteil der Westsachsenliga-Elf.
Mit seinem zweiten Doppelpack der Saison hatte Luke-Leon Neuper großen Anteil am Heimsieg gegen den Ebersbrunner SV. Für den Trainer ist er aber nicht nur deshalb ein wichtiger Führungsspieler.
Monty Gräßler
21.11.2025
4 min.
Neuer Laden für elegante Secondhand-Mode in Zwickau: „Wir haben keine Angst vor Online-Konkurrenz“
Katrin Langer (links) und Ines Schubert haben in Zwickau eine Boutique für hochwertige Mode aus zweiter Hand eröffnet.
Zwei Frauen haben trotz XXL-Baustelle am Georgenplatz eine Boutique für Mode aus zweiter Hand eröffnet. Statt Online-Shopping vom Sofa aus, wie bei Vinted oder Momox Fashion, wollen sie ihren Kunden ein ganz anderes Erlebnis bieten.
Elsa Middeke
15:20 Uhr
4 min.
Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue: Drei Ultra-Führungsgruppen betroffen – Wer steckt dahinter?
Update
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein.
Der Verlust der eigenen Fahne bedeutet für Ultras das Worst-Case-Szenario. Meist zieht es die Auflösung der Ultra-Gruppierung nach sich. So auch diesmal? Die Kriminalpolizei ermittelt.
Paul Steinbach
17:00 Uhr
4 min.
Deutsche Enduro-Meisterin: Motorradrennfahrerin aus dem Erzgebirge glänzt auch im Gelände
Im Gelände fühlt sich Lucy Glöckner pudelwohl, wie ihre Top-Ergebnisse im Deutschen Enduro-Cup beweisen.
Mit ihrem Titelgewinn hat Lucy Glöckner im Geländesport auf Anhieb überzeugt. Neben dem richtigen Gefühl für die Maschine dürften dabei auch ihre Gene eine wichtige Rolle gespielt haben.
Thomas Fritzsch
23.09.2025
2 min.
Historisches Dorf in Zwickau: „Dorfglühen“ wegen Bauarbeiten abgesagt
In diesem Jahr gibt es kein „Dorfglühen“.
Der traditionelle Saisonabschluss findet in diesem Jahr nicht statt. Grund ist der Einbau einer barrierefreien Toilettenanlage.
Jens Arnold
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel