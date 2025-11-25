Einfach märchenhaft: Warum dieser Zwickauer Kalender zu den zehn besten des Jahres 2026 gehört

Zwickau
Der Kalender der Zwickauer Edition Peix ist mit dem Kalenderpreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet worden. Schon seit Jahren ist er für viele Menschen in Deutschland ein begehrtes Sammlerstück.
Rumpelstilzchen, die Bremer Stadtmusikanten, die Prinzessin auf der Erbse oder die weiße Schlange: Diese Märchen der Brüder Grimm haben eins gemeinsam. Sie sind Motive auf dem Kalender „König, Frosch & Hans im Glück“ für das Jahr 2026 von der Zwickauer Edition Peix. Auf der Frankfurter Buchmesse wurde er von der Interessengruppe Kalender...
