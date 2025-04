Einfamilienhäuser im Landkreis Zwickau teurer als im Vogtland und Erzgebirge

Wer in der Region ein Haus kaufen will, muss dafür im Schnitt 1355 Euro pro Quadratmeter ausgeben. Das ist im bundesweiten Vergleich relativ wenig. Auch in Sachsen gibt es Kreise, wo es teurer wird.

Wer sich den Traum vom eigenen Haus erfüllen will und mit einem Altbau zufrieden gibt, kommt im Landkreis Zwickau noch vergleichsweise günstig weg, muss jedoch mehr zahlen als in den Nachbarregionen. Wie aus einer Analyse des Portals Immowelt hervorgeht, liegt der durchschnittliche Quadratmeterpreis für ein Altbaugebäude hier bei 1355 Euro...