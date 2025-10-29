Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Einheitliche Pachtgebühr: Viele Garagenbesitzer in Zwickau zahlen ab 2026 mehr

Garagen am Astronomenweg in Eckersbach. Auf die Nutzer kommen höhere Kosten zu.
Garagen am Astronomenweg in Eckersbach. Auf die Nutzer kommen höhere Kosten zu. Bild: Ralf Wendland
Garagen am Astronomenweg in Eckersbach. Auf die Nutzer kommen höhere Kosten zu.
Garagen am Astronomenweg in Eckersbach. Auf die Nutzer kommen höhere Kosten zu. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Einheitliche Pachtgebühr: Viele Garagenbesitzer in Zwickau zahlen ab 2026 mehr
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bislang zahlen die Eigentümer je nach Lage unterschiedlich viel. Das will die Stadt ändern. Den meisten Nutzern drohen höhere Gebühren – aber nicht allen.

Ab Januar 2026 zahlen Garagenbesitzer, deren Bauten auf städtischem Grund stehen, einheitlich 120 Euro Pacht pro Jahr an die Stadt Zwickau. Das sieht eine Beschlussvorlage der Stadtverwaltung vor, über die der Finanzausschuss am 4. November entscheiden soll. Im Stadtgebiet gibt es etwa 7000 derartiger Garagen, die zu DDR-Zeiten errichtet wurden....
