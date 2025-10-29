Einheitliche Pachtgebühr: Viele Garagenbesitzer in Zwickau zahlen ab 2026 mehr

Bislang zahlen die Eigentümer je nach Lage unterschiedlich viel. Das will die Stadt ändern. Den meisten Nutzern drohen höhere Gebühren – aber nicht allen.

Ab Januar 2026 zahlen Garagenbesitzer, deren Bauten auf städtischem Grund stehen, einheitlich 120 Euro Pacht pro Jahr an die Stadt Zwickau. Das sieht eine Beschlussvorlage der Stadtverwaltung vor, über die der Finanzausschuss am 4. November entscheiden soll. Im Stadtgebiet gibt es etwa 7000 derartiger Garagen, die zu DDR-Zeiten errichtet wurden.