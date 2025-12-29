Einkaufswagen voller Raketen und Böller: So lief der Feuerwerk-Verkaufsstart in Zwickau

Am Montagmorgen haben einige Pyro-Fans mehrere Stunden in der Kälte ausgeharrt, um die Ersten im Einkaufsmarkt zu sein. Einer von ihnen erzählt, dass er in diesem Jahr 2500 Euro für Feuerwerk ausgibt.

Pünktlich um 7 Uhr am Montagmorgen bricht der Sturm auf den Lidl-Markt im Zwickauer Stadtteil Pölbitz los. Als sich die Türen öffnen, rennen die Ersten in der Schlange ins Innere, um auch im Markt die Ersten zu sein. Weitere etwa 60 Personen folgen ihnen eiligen Schrittes. Viele von ihnen haben eine Stunde oder noch länger in einer Schlange...