  Zwickau
  Zwickau
  • Einladung an Rechtsextreme verschickt: Zwickauer BSW mahnt Mitarbeiterin ab

Die Eröffnung des neuen BSW-Büros am Hauptmarkt hat für eine Menge Ärger gesorgt.
Die Eröffnung des neuen BSW-Büros am Hauptmarkt hat für eine Menge Ärger gesorgt. Bild: Michael Stellner
Die Eröffnung des neuen BSW-Büros am Hauptmarkt hat für eine Menge Ärger gesorgt.
Die Eröffnung des neuen BSW-Büros am Hauptmarkt hat für eine Menge Ärger gesorgt. Bild: Michael Stellner
Zwickau
Einladung an Rechtsextreme verschickt: Zwickauer BSW mahnt Mitarbeiterin ab
Von Michael Stellner
Vertreter der „Freien Sachsen“ kommen zur Eröffnung des Zwickauer BSW-Wahlkreisbüros und freuen sich im Netz schon auf künftige Zusammenarbeit. Die Wagenknecht-Partei will juristisch dagegen vorgehen.

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat eine Mitarbeiterin der Kreistagsfraktion abgemahnt und juristische Schritte gegen Veröffentlichungen im Internet eingeleitet, die das BSW in die Nähe der rechtsextremen „Freien Sachsen“ rücken. Das sagte die bisherige Landesvorsitzende Sabine Zimmermann am Montag der „Freien Presse“. Auslöser...
