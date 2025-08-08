Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Einsatz für Berufsfeuerwehr im Domhof in Zwickau: Brandmeldeanlage löst Alarm aus

Im Domhof in Zwickau war die Feuerwehr in der Nacht von Donnerstag zu Freitag im Einsatz.
Redakteur
Von Holger Frenzel
Kräfte der Feuerwehr mussten in der Nacht von Donnerstag zu Freitag ausrücken. Berufsfeuerwehr-Leiter Nils Eichhorn nennt Details.

Nächtlicher Einsatz für die Berufsfeuerwehr im Domhof in Zwickau. Die Helfer wurden in der Nacht von Donnerstag zu Freitag gegen 0.30 Uhr alarmiert. Die Leitstelle schickte 18 Kameraden der Berufsfeuerwehr in den Domhof im Stadtzentrum.
