Einsatz für Berufsfeuerwehr im Domhof in Zwickau: Brandmeldeanlage löst Alarm aus

Zwickau
Kräfte der Feuerwehr mussten in der Nacht von Donnerstag zu Freitag ausrücken. Berufsfeuerwehr-Leiter Nils Eichhorn nennt Details.
Nächtlicher Einsatz für die Berufsfeuerwehr im Domhof in Zwickau. Die Helfer wurden in der Nacht von Donnerstag zu Freitag gegen 0.30 Uhr alarmiert. Die Leitstelle schickte 18 Kameraden der Berufsfeuerwehr in den Domhof im Stadtzentrum.
