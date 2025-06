Einsatz für die Feuerwehr in Wilkau-Haßlau: Das war der Grund für das große Aufgebot an der Friedrich-Ebert-Straße

Rund 40 Feuerwehrleute mussten am Dienstagabend ausrücken. Technik wurde zudem aus Zwickau und Reinsdorf angeschlagen. Nachbarn haben den Notruf gewählt.

Mit acht Fahrzeugen ist die Freiwillige Feuerwehr am Dienstagabend an der Friedrich-Ebert-Straße in Wilkau-Haßlau im Einsatz gewesen. Neben den Ortsfeuerwehren aus Wilkau-Haßlau, Silberstraße und Culitzsch wurden auch die Drehleiter aus Zwickau und das Tanklöschfahrzeug aus Reinsdorf alarmiert. „Insgesamt rund 40 Feuerwehrleute“, sagt...