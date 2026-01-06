Einsatz für Feuerwehr in Wilkau-Haßlau: Glätte und enge Straßen stellen Retter vor Herausforderung

Die Feuerwehr ist am Montagabend rund zwei Stunden mit 44 Helfern an der Hohen Straße im Einsatz gewesen. Was war der Grund für den Brand in einem Einfamilienhaus?

Winterliche Straßenverhältnisse und schmale Zufahrten haben die Freiwillige Feuerwehr bei einem Einsatz an der Hohen Straße in Wilkau-Haßlau vor Herausforderungen gestellt. Die Retter wurden am Montag um 19.53 Uhr aufgrund eines Brandes im Zimmer eines Einfamilienhauses alarmiert.