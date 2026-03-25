Einsatz für Feuerwehr in Zwickau-Neuplanitz: Das war der Grund

Zwickau
Die Brandschützer mussten am Dienstagabend ausrücken. Auslöser war eine Rauchentwicklung an der Ernst-Grube-Straße. Was die Polizei mitteilt.
Ein Feuerwehr-Großaufgebot hat am Dienstagabend für Aufsehen in Zwickau-Neuplanitz gesorgt. Die Retter fuhren kurz nach 17.30 Uhr zur Ernst-Grube-Straße. Die erste Meldung: In einem Mehrfamilienhaus ist ein Brand ausgebrochen.
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