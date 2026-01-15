MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Einsatz in Zwickau-Crossen: Polizist wird in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag verletzt

Ein Polizeibeamter hat sich in Zwickau-Crossen verletzt.
Ein Polizeibeamter hat sich in Zwickau-Crossen verletzt. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Ein Polizeibeamter hat sich in Zwickau-Crossen verletzt.
Ein Polizeibeamter hat sich in Zwickau-Crossen verletzt. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Zwickau
Einsatz in Zwickau-Crossen: Polizist wird in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag verletzt
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Beamte kam ins Krankenhaus. Auch die Hilfe der Feuerwehr wurde benötigt. Den ungewöhnlichen Einsatz hat ein Missverständnis ausgelöst. Was bisher bekannt ist.

Ein Polizist hat sich in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag bei einem Einsatz an der Ecke von Berthelsdorfer Straße und Rudolf-Ehrlich-Straße in Zwickau-Crossen verletzt. Der Beamte kam ins Krankenhaus.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.01.2026
3 min.
Wigald Boning steigt bei sieben Grad Celsius in die Weiße Elster in Plauen: „Würde ich hier öfter eintunken, würde ich ein paar Steine wegräumen“
 5 Bilder
Badeprofi Wigald Boning stieg am Donnerstag in Plauen in die Weiße Elster.
Für seinen täglichen Sprung ins kühle Nass suchte Komiker Wigald Boning vor seinem Auftritt im Plauener Malzhaus die Elsteraue auf. Und er tat es nicht allein.
Claudia Bodenschatz
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
08.01.2026
2 min.
Auf der B 93 in Zwickau hat es schon wieder gekracht: Dritter Unfall innerhalb von drei Tagen auf Pendlerstrecke
Beim Unfall auf der B 93 in Zwickau hat sich eine 58-jährige Frau leicht verletzt.
Alle Unfallstellen befinden sich zwischen Mosel und Pölbitz. Am Mittwochabend ereignete sich ein Auffahrunfall - mit einem Sachschaden von 20.000 Euro. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
11:40 Uhr
1 min.
Bundespolizei stellt Schulschwänzer aus Nordrhein-Westfalen am Chemnitzer Hauptbahnhof
Wer seine Schulpflicht verletzt, dem kann ein Bußgeld drohen.
Ein junger Mann der per Haftbefehl gesucht wird, wird in Chemnitz von der Polizei aufgegriffen. Doch es geht glimpflich für ihn aus.
Erik Anke
11:38 Uhr
3 min.
Heidi Reichinnek zeigte ihn an: So endete das Ermittlungsverfahren gegen den Leipziger Professor
Linken-Politikerin Heidi Reichinnek zeigte den Hochschullehrer wegen Beleidigung an, nachdem dieser einen derben Post auf X veröffentlicht hatte. (Montage)
Mit einem Social-Media-Posting sorgte der Jura-Professor Tim Drygala für jede Menge Wirbel, Linken-Politikerin Reichinnek zeigte ihn wegen Beleidigung an. Jetzt meldete sich die Staatsanwaltschaft.
Patrick Hyslop
13.01.2026
1 min.
Berufsfeuerwehr und Polizei im Einsatz: Honda brennt an der Uhdestraße in Zwickau aus
Die Berufsfeuerwehr war an der Uhdestraße in Zwickau im Einsatz.
Die Alarmierung erfolgte am Montag um 22.15 Uhr. Am abgestellten Auto entstand Totalschaden. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
Mehr Artikel