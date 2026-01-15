Einsatz in Zwickau-Crossen: Polizist wird in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag verletzt

Zwickau
Der Beamte kam ins Krankenhaus. Auch die Hilfe der Feuerwehr wurde benötigt. Den ungewöhnlichen Einsatz hat ein Missverständnis ausgelöst. Was bisher bekannt ist.
Ein Polizist hat sich in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag bei einem Einsatz an der Ecke von Berthelsdorfer Straße und Rudolf-Ehrlich-Straße in Zwickau-Crossen verletzt. Der Beamte kam ins Krankenhaus.
